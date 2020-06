Le Maroc est le 13ème producteur mondial de melon avec plus de 500 millions de kilos

Les pays ont produit un total de 27.349,21 millions de kilos de melon en 2018, selon la FAO.

Le Maroc a produit au total 500,82 millions de kilos de melon, soit plus de 500.000 tonnes avec une superficie de 16.716 hectares et un rendement de 3 kg/m2 en 2018, selon les données de Faostat, l’agence statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et agriculture (FAO). Ceci a ainsi, valu au Royaume la 13ème place dans le classement mondial des principaux pays producteurs de melons.

La Chine arrive, ainsi, en tête de liste des plus grands producteurs mondiaux de melon avec 12.727,26 millions de kilos. La superficie de terre que la Chine a consacrée en 2018 (dernière année pour laquelle la FAO fournit des données sur la production) à la production de ce produit agricole était de 354.496 hectares, avec un rendement au mètre carré de 3,59 kilos. Le deuxième producteur mondial est la Turquie avec 1.753,94 millions de kilos de melon produits en 2018, sur une superficie de 78.694 hectares et un rendement de 2,23 kilos par mètre carré.

L’Iran occupe le troisième rang mondial pour la production de melon, avec un volume de 1.731,44 millions de kilos, une superficie de 85.000 hectares et un rendement de 2.104 kilos/m2. La quatrième place est occupée par l’Inde avec 1.231 millions de kilos, 54.000 hectares et un rendement de 2,28 kg/m2.

Le Kazakhstan se classe enfin en cinquième position avec 893,86 millions de kilos de melon produits cultivés sur une superficie de 42.004 hectares qui a donné un rendement moyen de 2,13 kilos par mètre carré. La production de l’Espagne a été de 664,35 millions de kilos de ce fruit. Elle y a alloué une superficie de 19.025 hectares, avec un rendement moyen de 3,49 kilos par mètre carré.