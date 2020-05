La Chine autorise l’importation de plusieurs produits agricoles

Partager

La Chine autorise l’importation de plusieurs fruits des quatre coins du globe.

Le 15 mai, l’Administration générale des douanes de la Chine a publié une liste mise à jour des fruits frais ainsi que des pays et régions exportateurs avec approbation phytosanitaire pour l’importation en Chine.

Le 14 mai, les douanes chinoises ont annoncé que plusieurs types d’agrumes chiliens avaient été officiellement approuvés pour l’importation. Les agrumes frais autorisés à l’importation comprennent la mandarine et ses hybrides, le pamplemousse, les oranges et les citrons. Le 13 mai, les douanes ont annoncé que les myrtilles de Californie avaient officiellement eu l’approbation pour l’importation. Les produits nouvellement approuvés comprennent des bleuets frais de qualité commerciale et leurs hybrides.

Le 26 avril, la Chine a approuvé l’importation des avocats de Californie à Hass. De même, elle a autorisé l’importation des nectarines de Californie (4 mars), des melons brésiliens (12 décembre 2019), ces derniers étant majoritairement exportés vers les États-Unis, le Canada, le Chili, Dubaï, la Russie et l’Union Européenne (UE).

Les douanes chinoises ont annoncé également l’approbation pour l’importation des melons brunéiens, le 27 décembre, les avocats colombiens (13 décembre), les bananes mexicaines (9 décembre), les avocats des Philippines ( 29 novembre) et melons kirghizes (13 novembre).