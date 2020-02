Partager

tweet



Selon Forbes France, le Maroc est un modèle agricole à suivre

On ne répétera jamais assez; le Maroc avance à grands pas dans le secteur agricole. Après les éloges du ministre ivoirien de l’agriculture, Forbes France est revenu sur la nouvelle stratégie agricole du Royaume.

Avec Eric Besson, ancien ministre, président de la filiale marocaine d’un grand groupe, le magazine a passé en revue les différents aspects de Génération Green, l’érigeant même en un modèle à suivre.

“S’il n’est évidemment pas question de vouloir transposer en Europe des pratiques agricoles propres à la région du Maghreb, le modèle marocain démontre qu’avec de la volonté, il est possible de développer le secteur en l’adaptant aux exigences économiques du XXIe siècle, tout en assurant le bien-être des populations et en respectant l’environnement. A l’heure du réchauffement climatique et d’une profonde remise en question de notre rapport à la ruralité, ce n’est pas là la moindre des réussites.”

Par ailleurs, après les résultats du Plan Maroc Vert notamment à travers les subventions sur l’irrigation, les activités de transformation des produits agricoles, Génération Green peut se venter d’être une stratégie ambitieuse visant une plus grande performance du secteur agricole notamment avec le développement de l’entreprenariat,…

En plus de cela, il ne faut pas oublier les acquis du Maroc en Afrique. En effet, son ambition agricole lui permet de conforter sa place de premier investisseur africain sur le continent. Passant par la cartographie de fertilité des sols, d’agriculture raisonnée et d’adaptation des engrais aux types de sols avec l’engagement de l’OCP, le Royaume fait bénéficier à ses partenaires son expertise et son savoir-faire.