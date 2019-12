Partager

tweet



Lancement de la carte de fertilité des sols cultivés de la Fondation OCP au Ghana.

Analyses et cartographie de plus de 100.000 hectares de sols dans la région d’Ashanti, tel est le défi que relèvera la Fondation de l’OCP. En effet, un partenariat entre l’OCP et le Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana a été étroitement scellé. Cette collaboration a contribué à lancer un projet d’élaboration de la carte de fertilité des sols. Et ce, en vue de répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la préservation des sols cultivés.

Ce projet s’articule ainsi autour de trois axes principaux. Il s’agit du renforcement des capacités des cadres du MoFA, de l’équipement des laboratoires et de l’élaboration de la carte de fertilité du sol.

Dès lors, la Fondation OCP participe à l’amélioration des rendements pour les cultures locales. Mais également, elle contribue au renforcement des capacités scientifiques et techniques des bénéficiaires. A travers ce projet, l’OCP vise à apporter des outils d’analyses de leurs sols aux agriculteurs ghanéens. En plus de ces outils d’analyses, la Fondation OCP fournira une unité mobile d’analyse des sols. Sera fourni du matériel roulant adapté destiné à couvrir les zones les moins accessibles pour le prélèvement des échantillons des sols.

Il faut rappeler que l’OCP met à la disposition des agriculteurs des outils permettant une agriculture durable. Ainsi, il s’engage à asseoir sa notoriété aussi bien en Afrique que dans le monde entier. La Fondation produit des cartes de fertilité en collaboration avec d’autres partenaires africains. A ce jour, elle a cartographié plus d’un million d’hectares de sols avec environ 240 cadres et 14 laboratoires équipés.