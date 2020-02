Le Maroc félicité d’être un pays très en avance dans l’agriculture à Paris

Partager

Le Maroc félicité d’être un pays très en avance dans le secteur agricole à Paris

Le Maroc accorde une importance capitale à son secteur agricole. Ainsi, en marge du Salon international de l’agriculture de Paris, le ministre ivoirien de l’agriculture a félicité le Royaume, affirmant que le Maroc est un pays « très en avance » dans le secteur de l’Agriculture.

«Le Maroc est un pays qui est très en avance. Avec le plan Maroc Vert, que nous connaissons bien et qui vient d’être clôturé pour lancer une nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée Génération Green 2020-2030 et une autre de développement des eaux et forêts. C’est dire que le Royaume du Maroc vient de passer une étape importante et de se lancer résolument dans le développement des forêts », a souligné le ministre ivoirien dans une déclaration à la presse dans le cadre de sa visite au pavillon marocain installé au Salon International de l’Agriculture de Paris.

Le ministre ivoirien de l’Agriculture a tenu à saluer les efforts de SM le Roi Mohammed VI qui « accorde une importance capitale à tout ce qui est agricole » et à rendre hommage à « tout ce que le Souverain fait pour le Maroc, mais aussi pour l’Afrique, qu’il aime tout autant que son pays». Il a insisté aussi pour adresser ses remerciements au Souverain et au Royaume « un pays frère », pour tout ce qu’ils font en termes de coopération avec la Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, le ministre a eu des entretiens avec Mohamed Sadiki, Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, El Mahdi Arrifi Directeur général de l’Agence pour le développement agricole (ADA) et Saad Bendourou, sur les moyens de renforcer la coopération agricole entre le Maroc et la Cote d’ivoire. Ainsi, il a tenu à rappeler la présence de son pays au Salon international de l’agriculture du Maroc qui se tiendra le 14 Avril 2020.