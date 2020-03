Partager

Le Maroc s’allie avec la Hongrie pour la gestion des ressources hydriques.

Le Maroc fait face à une sécheresse qui menace non seulement l’agriculture mais l’économie en général. Ainsi, dans le but de rationaliser les ressources hydriques, le Royaume se dirigerait vers un partenariat avec la Hongrie.

Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, s’est entretenu à Budapest avec le ministre hongrois de l’Intérieur, en charge du secteur de l’Eau, Sandor Pinter, des moyens d’établir un partenariat modèle dans le domaine de la formation académique liée à la gestion des ressources hydriques.

Les deux ministres ont affirmé, lors de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de Amara en Hongrie, que les deux pays disposent d’un grand potentiel de coopération et d’échange dans le domaine de la formation de spécialistes et d’experts dans la gestion des ressources en eau.

M. Pinter a exprimé, dans ce cadre, la disposition de la Hongrie à assurer une formation continue aux étudiants et chercheurs marocains dans le domaine de la gestion des ressources hydriques et des phénomènes naturels tels les inondations et la sécheresse, outre le traitement de l’eau.