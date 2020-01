Eau et irrigation: Le PNAEI, un catalyseur d’opportunités pour l’agriculture

Partager

Le plan national d’approvisionnement en eau, un catalyseur d’opportunités pour l’agriculture

Le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 tend à ériger le secteur agricole en catalyseur de développement socio-économique “équilibré et durable” de toutes les régions du Royaume, a affirmé le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber.

Ce programme est le fruit d’une vision Royale éclairée et reflète la Volonté du Souverain de poursuivre la construction des barrages et des ouvrages hydriques. Elle vise à renforcer et diversifier les sources d’alimentation en eau potable et d’irrigation. De même, il accompagne la demande croissante sur cette denrée vitale pour garantir la sûreté alimentaire du royaume. En plus de cela, le PNAEI permet de lutter contre les effets des changements climatiques, a souligné Zniber. Ce programme est aussi “un facteur déterminant” pour relancer et développer les zones rurales. Et cela se fait à travers la fourniture et le renforcement de l’eau d’irrigation. Ainsi, ce plan s’ajoute aux grands chantiers initiés par SM le Roi.

Selon lui, ces projets ont réservé au secteur de l’eau une “part implorante”. A titre d’exemple, on peut citer l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le programme national de lutte contre les disparités sociales et territoriales en milieu rural.