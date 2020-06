Le-Maroc-se-démarque en-augmentant-de-153-%-ses-exportations-de-légumes

Partager

Le Royaume a fait d’énormes progrès dans la vente de ses légumes à l’export entre 2009 et 2018.

Le Maroc a vendu ses légumes aux autres pays, en 2018, pour 1.079,13 millions d’euros, augmentant ses exportations de 153,65% par rapport à 2009 où leur valeur était de 425,43 millions d’euros, selon les données de la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies (ONU), COMTRADE.

Ce résultat tout à fait remarquable résulte de l’augmentation de la production de légumes au sein du Royaume sous l’impulsion de la stratégie agricole Plan Maroc Vert. En effet, le pays a produit, en 2018, plus de 4,41 millions de tonnes de légumes, pour lesquelles il a consacré une superficie 150.038 hectares, obtenant un rendement au mètre carré de 2,94 kilos. Ceci lui a ainsi, valu le 27ème rang dans le classement mondial des principaux pays producteurs de ces produits horticoles, toujours selon la même source.

Les exportations mondiales de légumes ont presque doublé au cours des dix dernières années et leur valeur a progressé de 78,51%, d’après Hortoinfo. Depuis 2014, la Chine occupe définitivement la première place dans les exportations mondiales de ces produits agricoles avec une évolution de 155,94% de plus entre 2009 et 2018. Les Pays-Bas occupent la deuxième position mondiale depuis qu’ils ont été évincés par la Chine de la première marche du podium; le pays ayant augmenté ses exportations de légumes de 56,03%.

L’Espagne est le troisième exportateur mondial de légumes, avec un revenu en 2018 pour ce chapitre de 6.071,43 millions d’euros, 52,86% de plus qu’il y a dix ans. La valeur de ses exportations horticoles était en 2009 de 3.971,81 millions d’euros, suivie par le Mexique.

Quant aux exportations de légumes de la Turquie, en 2018, leur valeur était de 919,39 millions d’euros, 25,64% de plus qu’il y a dix ans, avec une valeur des exportations en 2009 de 731,77 millions d’euros.