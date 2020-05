Partager

Selon la DPA de Tata, 68 projets ont porté sur les travaux d’aménagement hydro-agricole.

Dans le cadre du Plan Maroc Vert, la province de Tata a consacré un montant total de 42 millions de DH pour le lancement de 139 projets durant la période 2009-2019 tous destinés à faire prévaloir l’agriculture et l’élevage au niveau de la zone.

Dans les détails, et d’après un rapport de la Direction provinciale de l’agriculture de Tata (DPA), 68 projets ont porté sur les travaux d’aménagement hydro-agricole contre 6 pour l’aménagement foncier et l’amélioration génétique. Alors que 46 dossiers ont porté sur l’achat de matériel agricole et 17 pour la production animale. Par ailleurs, et dans le cadre du Programme de densification du palmier dattier à l’intérieur des oasis traditionnelles, la DPA de Tata a distribué, entre 2012-2019, 50.855 vitroplants de variété Nejda, 40.970 de Boufeggous et 4.200 de Mejhoul au profit de 1.200 bénéficiaires, nous informe Aujourd’hui Le Maroc.

La densité moyenne de plantation est de 277 pieds/ha. Celle-ci étant dotée de 5 unités frigorifiques de valorisation des dattes installées au niveau de la zone, dispose d’une capacité totale de stockage qui s’élève à 520 tonnes. Le même document souligne que les principales cultures pratiquées dans la zone sont les céréales d’hiver, les cultures maraîchères, carottes, oignon, navette, pastèque, et tomate (4.200 ha), les cultures fourragères, en l’occurrence luzerne (38.500 ha) et d’autres cultures comme le henné. Quant à l’arboriculture, il s’agit essentiellement du palmier dattier, l’olivier, l’amandier, et d’autres arbres fruitiers (8.368 ha).