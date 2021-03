Maroc : les exportations de fruits et légumes vers l’UE en hausse de 9%

Partager

tweet



Le Maroc a exporté plus de 1,4 million de tonnes de fruits et légumes vers l’UE.

Les exportations marocaines de fruits et légumes vers l”Union européenne (UE) ont augmenté au cours de l’année dernière. Selon les données d’Eurostat, qui remontent à novembre 2020, les importations de l’UE en provenance du Maroc jusqu’à ce mois-là s’élevaient à 1,4 million de tonnes, soit 9% de plus qu’à la même période l’année précédente.

Au cours des onze premiers mois de 2020, le Maroc a vendu 778.340 tonnes de légumes à l’Union européenne, soit 4% de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente, indique Fepex. 455 712 tonnes de ce volume correspondaient aux tomates (+ 10% par rapport à l’année précédente), suivies des haricots verts, avec 125.982 tonnes (+ 5%), et des poivrons, avec 106.330 tonnes (+ 4%).

Lire aussi : Le Maroc prévoit une campagne d’exportation agricole réussie

L’UE a importé 610.849 tonnes de fruits, soit 18% de plus qu’en 2019. Les importations de fruits ont été dominées par la pastèque avec 233.177 tonnes (+ 44%) et ont été suivies par les agrumes, en particulier l’orange. L’UE a également importé des volumes importants de baies, telles que des framboises avec 31 603 tonnes (+ 9%) et des myrtilles avec 28 816 tonnes (+ 32%), ainsi que des avocats, avec 28 379 tonnes (+ 113%).