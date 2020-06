Le-Maroc-augmente-de-31-%-ses-exportations-de-courgettes-dans-l-UE

Partager

tweet



Les exportations de courgettes du Maroc ont progressé de 31% au sein de l’Union Européenne.

Le Maroc occupe la deuxième place du classement des principaux pays exportateurs de courgettes dans l’UE, avec un volume de 42,53 millions de kilos soit plus de 42.000 tonnes, ce qui représente 11,59% du total acheté par l’UE en 2019, d’une valeur de 33,8 millions d’euros au prix moyen de 0,787 euros le kilo, selon les données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat).

En comparant la croissance des ventes de courgettes dans l’UE depuis 2012 jusqu’à 2019, le Maroc a augmenté ses exportations de courgettes vers les différents États membres de l’UE de 31,3%, tandis que les ventes espagnoles de ce légume sur le territoire communautaire n’ont augmenté que de 15,2%. Toutefois, en termes de volumes, l’Espagne est le premier fournisseur de courgettes de l’UE avec plus de 289,19 millions de kilos, d’après les données produites par Hortoinfo.

Le troisième fournisseur de courgettes à l’UE en volume a été l’Allemagne, vendant 30,71 millions de kilos de ce produit agricole pour une valeur de 32,72 millions d’euros, à un prix moyen d’1,065 euros par kilo. Les Pays-Bas occupent la quatrième position parmi les pays qui fournissent des courgettes dans l’UE, avec 21,56 millions de kilos, 24,81 millions d’euros et un prix moyen d’1,151 euros par kilo.

Clôturant le quintette des pays qui vendent le plus de courgettes dans l’UE, la France a pris la place de la Turquie, avec un volume fourni en 2019 de 16,27 millions de kilos, 15,6 millions d’euros et un prix moyen de 0,959 euros le kilo. La Turquie, qui est passée à la sixième place, a vendu en 2019 dans l’UE un total de 15,31 millions de kilos; d’une valeur de 12,44 millions d’euros et un prix moyen de 0,812 euros le kilo.