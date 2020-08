Maroc : Les exportations agricoles en Espagne se chiffrent à 1,68 MMDH

Partager

tweet



Les exportations de produits agricoles et alimentaires du Maroc en Espagne se chiffrent à plus de 1,68 milliard de dirhams.

Les exportations agroalimentaires du Maroc en direction de l’Espagne ont atteint plus de 1.544 millions d’euros soit 1,68 milliard de dirhams, selon le taux de change en vigueur ce 7 Août courant. C’est ce qui ressort du rapport annuel sur le commerce extérieur 2019 du ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA).



Même si les exportations agroalimentaires de l’Espagne dans les pays hors Union européenne, comme la Chine, les États-Unis, le Japon, la Suisse et le Maroc ont augmenté de 12% en valeur, le Maroc a exporté en 2019 vers l’Espagne plus de produits agroalimentaires qu’il n’en a importé en provenance de ce pays, fait savoir Financial Food, soulignant toutefois l’importance des échanges entre les deux pays.

«Le Maroc est également un partenaire commercial important dans le secteur agroalimentaire (espagnol, ndlr). C’était la cinquième destination des exportations (558 millions d’euros) et le troisième pays en termes d’importations (1.544 millions d’euros). Parmi les produits d’exportation, l’huile de soja, les plantes vivantes et les bovins vivants se distinguent», souligne le site.



Les exportations du secteur agroalimentaire de l’Espagne ont atteint dans l’ensemble une valeur de 53,18 milliards d’euros en 2019, avec une augmentation de 5,2% par rapport à l’année précédente, selon le rapport du ministère espagnol de l’Agriculture. Les principales destinations de ces produits agricoles et alimentaires étaient la France, l’Allemagne et l’Italie.

De leur côté, les importations se sont élevées à 38,96 milliards d’euros, soit 1,2% de plus que l’année précédente. Ainsi, le solde s’établit à plus de 14,215 milliards d’euros, soit une augmentation de 18,2% par rapport à 2018.