Le Maroc, un pionnier en matière de traçabilité animale.

Le Maroc est un modèle et pionnier de l’identification et la traçabilité animales en Afrique.

Le Maroc a réalisé des progrès incontournables en matière d’identification et de traçabilité animales. Fort de son expérience dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage, le Royaume est un pionnier et modèle dont les autres pays devraient s’inspirer.

L’Afrique représente actuellement 2,8% du marché mondial de la viande, soit 14 millions de tonnes. Le continent produit un peu plus de 10% du lait mondial. Ainsi, les innovations technologiques destinées à stimuler l’élevage en Afrique et spécifiquement au Maroc ne manquent pas. Ceux-ci vont des systèmes de suivi GPS qui identifient et retracent les troupeaux de pasteurs aux services SMS de vaccination du bétail qui alertent les agriculteurs sur les épidémies.

«En partie pour répondre aux attentes des consommateurs européens en matière de qualité et de sécurité, par exemple, le Maroc a développé un nouveau système d’identification et de traçabilité des animaux en 2015», a indiqué bignewsnetwork citant My Native Ouganda.

«Le bétail peut être identifié à l’aide d’étiquettes électroniques qui communiquent avec la base de données nationale via les réseaux de téléphonie mobile. Cela augmente ainsi, la transparence et la traçabilité. Elle fait également la promotion des produits animaux marocains sur les marchés internationaux tels que l’Union européenne.»

De même, la Fondation Nationale Pour l’Identification et la Traçabilité Animales (TARKIM) a récemment vu le jour, afin d’assurer l’identification et la traçabilité des bovins, ovins (moutons) et caprins durant toutes les étapes de leur vie et le suivi de leurs mouvements.