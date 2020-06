Le Maroc compte plus de 24.000 espèces animales et 7.000 variétés végétales

Le Maroc se classe 12ème au monde en tant qu’exportateur de plantes aromatiques et médicinales.

Selon un document publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, par le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, le Maroc possède de multiples écosystèmes et espèces végétales et animales sans égal en raison de sa situation géographique distinguée et compte tenu des facteurs climatiques, géographiques et géologiques.

Le Royaume comprend plus de 24.000 espèces d’animaux et environ 7.000 types de plantes, à un taux de 11% comme taux moyen d’endémisme des animaux et plus de 20% pour les plantes, ce qui le place au deuxième rang dans le bassin méditerranéen, d’après Hespress. De même, le Maroc se classe 12ème au monde en tant qu’exportateur de plantes aromatiques et médicinales, avec près de 400 espèces utilisées à des fins médicinales ou aromatiques, et 800 autres variétés aux capacités aromatiques et médicinales.

Selon les experts, cette diversité biologique est étroitement liée à la diversité des écosystèmes au nombre de 36, dont le plus important est l’arganier, une espèce unique reconnue comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

Le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement indique que la reconnaissance du système d’arganiers en a fait un patrimoine mondial en raison de son importance économique, culturelle et écologique, ainsi que de la biosphère des piliers. Le Maroc possède également trois autres réserves, à savoir la biosphère intercontinentale de la Méditerranée, la biosphère des oasis du sud du Maroc et la biosphère des cèdres de l’Atlas.