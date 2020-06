Ouezzane : La valorisation des plantes aromatiques et médicinales est sur de bons rails

Partager

L’étude sur la valorisation des plantes aromatiques et médicinales identifiera le potentiel de production.

Disposant d’un important patrimoine en plantes médicinales et aromatiques, le Maroc met un point d’honneur à la valorisation de ces dernières. Ainsi, le département de l’Agriculture a mandaté Phyto Consulting pour mener l’étude de faisabilité technico-économique d’installation d’une unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) dans la région d’Ouezzane.

L’étude sera basée sur un certain nombre de paramètres. Parmi eux, on peut citer l’identification, l’analyse et la proposition des éléments d’information techniques, financières, juridiques. Ces derniers sont nécessaires à la production, la collecte, le transport et la commercialisation des produits de la future unité. Ainsi, l’étude permettra d’en définir le choix et le mode de gestion. Elle favorisera également l’identification du potentiel de production en amont et les opportunités de marché.

Le Maroc occupe le rang de douzième exportateur mondial avec 52.000 tonnes de plantes et 5.000 tonnes en huiles essentielles. Le Royaume exporte majoritairement les caroubes, l’huile d’argan, le romarin, le thym, les huiles essentielles et la rose.