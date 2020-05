Aïd al-Adha/Covid-19: Le ministre de l’agriculture rassure sur l’état de santé du bétail

Partager

L’ONSSA a sélectionné et vacciné plus de 2,6 millions de moutons à vendre pour l’Aïd al-Adha 2020.

Les autorités marocaines se préparent déjà à ce que le pays célèbre l’Aïd al-Adha dans des conditions optimales au milieu de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a annoncé le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch lors d’une session de la Chambre des conseillers.

L’Office national marocain de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) a sélectionné et vacciné plus de 2,6 millions de moutons à vendre pour l’Aïd al-Adha 2020, a révélé Akhannouch. Selon le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le principal défi de la fête religieuse est d’empêcher les marchés ruraux, où le bétail se vend généralement, de se transformer en points chauds pour la transmission du Covid-19.

“La pandémie du Covid-19 ne nous a pas empêchés de célébrer l’Aïd al-Fitr, mais la célébration de l’Aïd al-Adha pose des défis logistiques et nécessite une bonne planification et organisation”, a déclaré Akhannouch. Le ministère de l’Agriculture collabore étroitement avec le ministère de l’Intérieur pour “faire les préparatifs nécessaires”, a-t-il ajouté.