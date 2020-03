Partager

Le Maroc se dirige t-il vers des importations records de blé tendre ?

Dans son rapport mensuel sur l’offre et la demande, Stratégie Grains a fixé les exportations de blé tendre hors de l’UE, y compris la Grande-Bretagne, à 31,2 millions de tonnes au cours de la saison 2019/20, en hausse de 600.000 tonnes par rapport au mois précédent.

Ces exportations représentent maintenant plus de 10 millions de tonnes de plus que les 20,9 millions de tonnes exportées la saison dernière.

“La révision est principalement due à des ventes plus élevées que prévu en Allemagne, principalement en Turquie, bien que cela ait été partiellement compensé par une baisse des estimations des exportations françaises en raison d’une compétitivité plus faible vers l’Égypte et le Maroc”, a déclaré Laurent Crastre, analyste de Stratégie Grains.

Les exportations allemandes de blé tendre ont atteint 4,2 millions de tonnes, contre 3,4 millions de tonnes attendues en février. Les exportations françaises s’estiment à 12,8 millions de tonnes, contre 13,3 millions prévus le mois dernier.

“Le Maroc n’a pas annoncé qu’il prolongerait la période pendant laquelle il suspend les taxes à l’importation. Nous nous attendons à ce qu’il arrive bientôt parce que les récoltes se détériorent mais en attendant, nous en garderons un nombre plutôt faible (pour les exportations françaises)”.

Les exportations des pays baltes sont en hausse ce mois-ci en raison de ventes plus importantes vers la Chine et l’Afrique subsaharienne.

Par ailleurs, l’agence agricole française FranceAgriMer a augmenté mercredi ses prévisions pour les exportations françaises de blé tendre hors de l’UE cette saison pour le sixième mois consécutif, à 12,7 millions de tonnes.