L’ASMEX renforce ses relations avec l’ADMINEX en Allemagne

L’association marocaine des exportateurs (ASMEX) a récemment signé un accord de coopération avec le groupe allemand ADMINEX pour renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

L’accord, signé à Casablanca par Hassan Sentissi el Idrissi, président de l’ASMEX et Marc Ambrock, représentant d’ADMINEX, donne aux exportateurs marocains un accès direct à l’expertise allemande en matière d’exportation et aux marchés internationaux à forte valeur ajoutée, notamment en Europe et en Afrique.

Cette coopération permet également aux clients et investisseurs d’ADMINEX d’accéder facilement au marché marocain. En effet, le Maroc offre d’énormes opportunités commerciales dans l’énergie, l’industrie automobile, l’aéronautique, l’agriculture, la pêche, l’industrie…

Le milieu des affaires marocain estime que les exportations sont le principal moteur de la croissance et du développement économique, comme le montrent les succès des tigres asiatiques tels que la Corée du Sud, Taïwan et Singapour.

ASMEX accompagne les entreprises marocaines en quête d’expansion sur les marchés internationaux. Ainsi, l’ASMEX défend les intérêts des exportateurs, sert de plateforme pour la mise en réseau B2B et soutient les partenariats avec des investisseurs étrangers. Quant à ADMINEX, elle aide les entreprises à ajuster leurs stratégies d’entreprise pour faire face à l’évolution de l’environnement économique. Il propose plusieurs solutions d’internationalisation et aide les entreprises à opérer sur de nouveaux marchés.