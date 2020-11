Aperçu du marché mondial de la mandarine.

Partager

Les oranges ont volé la vedette aux mandarines durant la pandémie Covid-19.

La demande d’oranges a fortement augmenté cette année en raison du coronavirus (Covid-19) et on s’attendrait à ce que les mandarines bénéficient également de cette demande accrue, mais cela n’a pas été le cas. En fait, dans certains pays, comme les États-Unis et l’Afrique du Sud, les mandarines ont été quelque peu éclipsées par le succès des oranges. Cependant, la demande de mandarine reste stable. Aux États-Unis et en Europe en particulier, la demande devrait croître avant l’hiver. Quant à l’approvisionnement, il existe peu de gros calibres en provenance d’Espagne.

Espagne: il existe de nombreuses petites tailles et les futurs tarifs au Royaume-Uni réduisent la compétitivité

Selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), on estime que dans cette saison 2020/2021, la récolte de clémentines et mandarines espagnoles sera 12% plus élevée qu’en 2019/2020. En ce moment, la variété libre Clemenules est en cours de récolte et de commercialisation, dont la production était historiquement basse la saison dernière et dont les volumes sont environ 25% plus élevés cette année.

Cependant, bien que la production semble se redresser cette année, il faut tenir compte du fait qu’en raison du plus grand nombre d’unités dans les arbres et des conditions météorologiques cette année, la taille des fruits est généralement très petite et cela entraînera une offre commerciale moins rentable et, par conséquent, il y a moins de kilos que prévu initialement.

Tout comme le coronavirus a marqué la fin de la saison des agrumes 2019/2020 avec l’expansion de la première vague de la pandémie, la deuxième vague européenne s’est développée au début de la nouvelle campagne mandarine et clémentine, influençant à nouveau la réponse de marchés, créant une incertitude à tout moment. Au début, il y a eu une faible demande et maintenant il semble qu’elle se redresse, mais les prix sont très bas en Europe, surtout pour les petites tailles, dont l’offre dépasse la demande.

Exportations vers le Royaume-Uni

À compter du 1er janvier 2021, les exportations vers le Royaume-Uni pourraient être négativement affectées par l’application éventuelle de droits de douane de 16% sur les clémentines et mandarines espagnoles. Si cela est réalisé, cela devrait avoir un impact important dans la deuxième partie de la saison, sans oublier la concurrence entre l’Espagne et le Maroc, l’Égypte ou la Turquie et l’Afrique du Sud, rapporte Freshplaza.

Lire aussi : Le Maroc reste le 4ème producteur mondial de clémentines et de mandarines

Le Royaume-Uni est, après l’Allemagne et la France, le troisième marché pour les exportateurs espagnols et il n’y a pas de destination alternative qui compte 66 millions de consommateurs avec ce pouvoir d’achat.

Chili: les dernières mandarines de la saison sont déjà sur le marché

Les dernières mandarines chiliennes arrivent sur le marché, mais la saison est presque terminée et tous les fruits du marché américain sont en concurrence avec la production nationale. La plupart des volumes chiliens sont expédiés aux États-Unis et cela a été une bonne saison en termes de volumes, même si le prix a été moyen à bas. Le Chili a exporté 9,8 millions de boîtes aux États-Unis cette année, 8,5 millions de boîtes de plus qu’en 2019. Au total, les mandarines chiliennes n’ont pas connu la même croissance que les oranges.

Pérou: les volumes augmentent

La saison de la mandarine péruvienne est maintenant terminée, mais cette année elle a connu une bonne croissance des volumes. Le pays a exporté 7,2 millions de boîtes vers les États-Unis, son principal marché, soit 4,7 millions de boîtes de plus que l’an dernier. En raison de la forte demande généralisée d’agrumes due à la pandémie, les producteurs s’attendaient à une meilleure demande. La saison a commencé au printemps avec des prix élevés, mais en juillet, les prix ont commencé à baisser et sont restés à un niveau bas jusqu’à la fin de la saison en octobre.

Italie: de fortes fluctuations du marché ces derniers temps

Le marché italien des mandarines et clémentines a été soumis à des fluctuations ces derniers jours et a demandé des agrumes de taille moyenne à moyenne-grande. Un grossiste du nord de l’Italie vend des mandarines d’Espagne et des clémentines d’Italie. Les prix vont de 0,60 € / kg pour le plus petit produit à près de 2,00 € / kg pour les fruits de la plus haute qualité.

En ce qui concerne la production, en Calabre, les vendanges ont débuté dans les premiers jours d’octobre et se poursuivront jusqu’à fin février. Avec la fin de la récolte des variétés précoces, le passage aux clémentines communales est désormais opéré. La sécheresse et les températures élevées ont entraîné une prédominance de clémentines de petite taille et une maturation plus rapide des fruits, et le marché ne les demande plus. Les températures élevées en Italie et à l’étranger, ainsi que l’incertitude causée par le coronavirus, ont empêché la croissance de la consommation. Les prix à la production sont en grande partie en baisse.

La production de clémentine sicilienne n’atteindra son apogée que dans les prochaines semaines. Les prix sont assez élevés en raison de la faible production. Les prix d’origine sur les marchés de l’est de la Sicile s’élèvent à environ 0,50 € / kg.

Pays-Bas: le coronavirus n’affecte pas les ventes de mandarines

La campagne de mandarines espagnoles a débuté cette année avec des attentes très élevées. La pandémie de coronavirus a stimulé la demande d’agrumes pendant la saison outre-mer, mais cet effet de coronavirus ne s’est pas encore matérialisé pendant la saison espagnole. Les tailles sont très petites cette année et par conséquent, la vente des grandes tailles se poursuit sans heurts, mais les petites sont un peu plus compliquées. Bref, la saison n’est toujours pas à la hauteur des perspectives initiales, mais les importateurs restent optimistes. En termes de qualité, la saison se passe bien, et avec la proximité du festival de San Nicolás, la demande augmentera à nouveau.

Belgique: équilibre entre l’offre et la demande

La saison des agrumes démarre bien en Belgique. Bien qu’il existe encore des volumes à l’étranger sur le marché, l’offre et la demande sont bien équilibrées. La demande de mandarines et de clémentines est bonne pour cette période de l’année. La qualité est également bonne et les prix sont à un excellent niveau. Cette année, 20 à 25 pour cent d’agrumes espagnols en plus sont attendus par rapport à l’année dernière. Un commerçant belge s’attend à une bonne saison des agrumes, car le coronavirus stimule la demande pour ces fruits.

Allemagne: offre et demande équilibrées

Sur le marché de gros allemand, l’Espagne détient actuellement le monopole des clémentines. Les produits italiens ne sont disponibles que sporadiquement. Le satsuma turc jouit cependant d’une bonne position sur le marché. Les dernières parties de la région d’Izmir sont sur le marché depuis la semaine dernière et bénéficient d’une grande acceptation sur les marchés de gros allemands. Plusieurs exportateurs turcs ont exprimé leur souhait de fournir plus de clients de détail dans un proche avenir.

En général, la demande a pu être satisfaite sans problème. De temps en temps, les commandes ont un peu baissé, en partie à cause de la fermeture de la chaîne horeca. Les prix ont également fortement fluctué en raison de la crise des coronavirus. De plus, le consommateur allemand semble toujours accorder beaucoup d’importance à la marque en ce qui concerne les agrumes. «Aujourd’hui, les gens ont tendance à accorder beaucoup d’attention au rapport qualité-prix dans de nombreux produits. Ce n’est pas tellement le cas avec les agrumes, et les anciennes marques de qualité, telles que Der Flieger et Götterfrucht, sont toujours très populaires.

Le marché du bio en expansion

La saison bio a également démarré du bon pied. Il y a près d’un mois, les premières clémentines biologiques espagnoles sont arrivées sur le marché, et maintenant Clemenules et Basol en particulier sont disponibles en abondance. “On constate une demande légèrement plus élevée que d’habitude, car les gens recherchent des produits riches en vitamines en raison du coronavirus. Cependant, l’offre et la demande sont bien équilibrées”, explique un importateur bio.

France: changement de variétés

En France, le marché bat actuellement son plein entre deux variétés de mandarines. Bien que l’offre soit bonne, la qualité n’est pas à la hauteur, en partie à cause des conditions météorologiques au Portugal et en Espagne. Cependant, la demande n’est pas aussi élevée en raison du confinement et des températures encore chaudes, ce qui rend les consommateurs plus susceptibles de choisir d’autres fruits.

Afrique du Sud: le marché des mandarines éclipsé par les oranges

La production de mandarines et clémentines sud-africaines la saison dernière a été estimée à 24,3 millions de cartons (15 kg), plus élevé que prévu. Jusqu’à la semaine 45, les exportations de ces agrumes ont été 36% plus élevées que lors de la saison précédente de 2019. Les mandarines sont le plus grand groupe de cette catégorie, mais dans cette saison d’agrumes inhabituelle, les oranges ont mieux performé que les mandarines. Il a également été dit que le marché est plus difficile cette année pour certaines nouvelles variétés de mandarines tardives.

Il est maintenant encore trop tôt pour parler de la saison à venir. Dans les premières régions du nord de l’Afrique du Sud, la «chute de novembre» arrivera bientôt, lorsque les producteurs décideront de retirer les fruits ou non. Sur ce, une première prévision peut déjà être faite. Au Cap-Occidental, la saison est terminée et les premiers arbres fleurissent déjà.

Égypte: l’interdiction saoudienne des agrumes turcs influence le marché russe

La situation sur le marché mondial et l’incertitude liée à la deuxième vague de coronavirus en Europe sont actuellement les principales préoccupations à l’approche de la saison des mandarines égyptiennes. Après tout, ils peuvent provoquer des changements rapides sur le marché et les commerçants égyptiens doivent être en mesure d’y répondre.

L’un des défis auxquels les commerçants doivent faire face est l’interdiction saoudienne des agrumes turcs, car une grande partie des fruits égyptiens est acheminée vers l’Arabie saoudite et la Russie, ainsi que les fruits turcs. Cependant, beaucoup plus de fruits turcs doivent maintenant être expédiés en Russie, ce qui signifie que les prix en Russie sont devenus très instables. En dehors de cela, les Égyptiens constatent également une forte demande d’agrumes en Europe, ainsi qu’en Asie de l’Est et en Arabie. Pour la première fois cette année,

États-Unis: la demande et la concurrence se renforcent

Il semble que la prochaine saison nord-américaine de mandarines sera compétitive. À l’intérieur des frontières nationales, la Californie a commencé à récolter la clémentine précoce. Il y a beaucoup de nouaison cette année, donc la récolte est prometteuse. Cependant, la chaleur de cette année a causé quelques difficultés dans l’irrigation des champs.

Pour les mandarines, une augmentation de prix de 15% est attendue, car les tarifs d’expédition pour transporter les mandarines de la côte ouest vers l’est sont devenus plus chers. Le FOB des mandarines de la côte ouest diminuera sûrement. Les mandarines chiliennes seront également disponibles dans les deux prochaines semaines, ainsi que les premiers lots du Maroc et d’Espagne, même si les Américains ne s’attendent pas à ce que les ventes de ces dernières progressent avant janvier. «La qualité n’est toujours pas ce qu’elle devrait être», déclare un concessionnaire du New Jersey. Les importations devraient concurrencer fortement le produit intérieur californien.

Bien que la demande d’oranges ait fortement augmenté en raison du coronavirus en raison de la teneur en vitamine C de ce fruit, il ne semble pas que cette tendance se propage aux mandarines aux États-Unis. La demande de mandarines reste stable et est même un peu inférieure aux années précédentes. La demande augmente et atteint des niveaux normaux pour cette période de l’année. Le prix à la consommation peut désormais être considéré comme raisonnable.

Chine: de fortes pluies réduisent la qualité des mandarines

L’une des principales régions productrices de mandarines de Chine est le Sichuan, où la superficie et le volume de production n’ont pas beaucoup changé depuis l’année dernière. Cependant, la qualité est inférieure cette année en raison des fortes pluies qui sont tombées dans la région. Il en résultera, par exemple, un degré Brix plus bas chez les mandarines et plus de défauts sur la peau. La quantité de mandarines de qualité supérieure est donc limitée cette année.

La récolte de mandarines Baba a également commencé en Chine et les Aiyuan sont arrivés sur le marché il y a un mois. À l’heure actuelle, l’offre dépasse la demande et la qualité a fait chuter les prix. Cela a également un impact sur les exportations chinoises de mandarines, parfois impropres à la vente.

Australie: plus d’exportations vers le Japon

Le record d’agrumes de l’année dernière a été marqué par une récolte “en cours”. Les exportations de mandarine ont augmenté en raison du nombre de nouvelles plantations en Australie au cours de la dernière décennie. Cette année, le volume de récolte a diminué, mais les tailles ont été bonnes. Citrus Australia avait prédit que le volume de la campagne 2020 serait inférieur à celui de l’année précédente, mais les volumes de certaines variétés, dont la Murcott, seraient toujours inférieurs à ce que le secteur attendait initialement.

Au 30 septembre, la Chine avait importé la majorité des mandarines d’Australie (13 488 t). En raison de la taille de la récolte, il y a généralement moins de fruits disponibles qui répondent aux spécifications du marché chinois. La Thaïlande et le Japon ont également été des marchés d’exportation importants, et le Japon a importé plus que l’année précédente.

Au total, jusqu’au 30 septembre, 58 000 tonnes de mandarines ont été exportées, comme en 2018. Cependant, la valeur à l’exportation des mandarines était plus élevée qu’en 2018. Le secteur a dû s’adapter pour fonctionner dans des circonstances autres que celles passé – un espace de commercialisation virtuel – à cause du coronavirus. Malgré cela, Citrus Australia a signalé que la demande mondiale d’agrumes était très forte.