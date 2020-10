Ouverture d'un nouveau marché hebdomadaire à Khénifra.

Partager

tweet



L’ouverture du nouveau marché hebdomadaire de la commune Mouha a eu lieu samedi.

Une bonne nouvelle pour les commerçants de fruits et légumes de la commune Mouha Ou Hammou Zayani (province de Khénifra). En effet, le nouveau marché hebdomadaire a ouvert, samedi, ses portes aux premiers visiteurs. Les commerçants ont ainsi commencé à exercer leurs activités commerciales et à recevoir les clients dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par le Covid-19.

Ce marché pilote, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil communal de Mouha Ou Hammou Zayani, le conseil provincial et les autorités locales s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la province de Khénifra pour l’organisation des activités des marchands ambulants et commerçants de produits agricoles notamment de légumes et de fruits, comme le souligne la MAP.

Lire aussi : Le Maroc exporte plus de 8 MMDH de fruits et légumes vers l’Espagne

L’ouverture de ce marché pilote est de nature à créer de nouvelles opportunités d’emplois grâce à ses multiples installations. L’objectif est également d’encourager la concurrence loyale entre les commerçants tout en améliorant la qualité des services aux citoyens de la commune.

La réalisation de ce marché débarrassera l’ancien marché d’Amalou de l’anarchie résultant des activités commerciales informelles. Elle permettra aussi l’organisation des commerçants et des vendeurs de cette commune dans un espace commercial leur offrant des conditions idéales pour exercer leurs activités commerciales.