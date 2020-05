Loukkos: Une production remarquable de betterave à sucre est attendue

Partager

La campagne sucrière au Loukkos se caractérise par le doublement de la superficie emblavée en betterave à sucre.

Le rendement de la betterave à sucre devrait dépasser les 50 tonnes par hectare au titre de l’actuelle campagne au périmètre du Loukkos; une performance considérée exceptionnelle dans ce territoire. C’est ce qu’annonce la direction régionale de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui s’attend à cet effet à une production de 140.000 tonnes de betterave à sucre, et ce sur une superficie récoltable de 2.760. Le périmètre de Loukkos connaît actuellement le déroulement de l’opération d’arrachage.

Lancée le 2 mai, cette action se passe dans de bonnes conditions et dans le respect des dispositions sanitaires prises contre la propagation du coronavirus (Covid-19). “La sucrerie Sunabel a mis en place les dispositifs sanitaires nécessaires pour la protection contre la pandémie et la lutte contre la propagation du virus, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, les mesures de distanciation, la désinfection, le port de masques, la réduction du personnel sur site, le télétravail ainsi que la réduction de la charge du transport du personnel”, apprend-on de la direction régionale de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La campagne sucrière au Loukkos se caractérise cette année par le doublement de la superficie emblavée en betterave à sucre ainsi que par la généralisation pour la première fois de la semence monogerme dans le périmètre. Elle se distingue également par la généralisation de la mécanisation du semis, la digitalisation et la planification de toutes les opérations de la conduite, de la récolte et de la commercialisation, ainsi que par l’encadrement technique et la surveillance phytosanitaire. De même, le périmètre du Loukkos offre des conditions favorables pour la culture de la betterave à sucre.

Avec Aujourd’hui Le Maroc