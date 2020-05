Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 770.000 tonnes de légumes pour cette saison agricole

Partager

Le volume de production des légumes cultivés en période de printemps devrait atteindre 400.000 tonnes.

Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la production des légumes dans la région devrait s’établir à plus de 770.000 tonnes pour la saison agricole 2019-2020.

La superficie globale programmée pour la culture maraîchère a atteint 30.000 ha au niveau de la région, dont 14.000 ha cultivés au cours de la période allant de septembre 2019 à février 2020, en plus des 16.000 ha programmés pour les cultures du printemps, avec un taux d’exécution dépassant les 90% à fin avril, précise la DRA dans un communiqué. Le volume de production des légumes cultivés en période de printemps devrait atteindre 400.000 tonnes, ce qui garantira l’approvisionnement continu du marché au cours des prochains mois.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se caractérise par la diversité de ses produits maraîchers, notamment la pommes de terre, la tomate, l’oignon, l’ail, le petit pois, le haricot et la citrouille, en plus d’autres produits printaniers comme la pastèque, le melon et les fruits rouges.

La production se poursuit dans l’ensemble des provinces de la région à travers la récolte des légumes plantés en hiver, en particulier la tomate, l’oignon, la pomme de terre ainsi que les fruits rouges, ce qui contribue à couvrir les besoins en consommation de ces produits au niveau régional et national.

