Partager

tweet



Le volume total de légumes produits en 2018 était de 1088,9 millions de tonnes, cultivés sur 57,89M ha.

Le Maroc a produit 4,41 millions de tonnes de légumes, cultivés sur une superficie de 150.038 hectares, obtenant, ainsi, un rendement au mètre carré de 2,94 kilos. Ceci lui a valu le 27ème rang mondial, selon les dernières données de Faostat, l’agence statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et Agriculture (FAO), correspondant à 2018.

La FAO indique que le volume total de légumes produits en 2018 était de 1088,9 millions de tonnes, cultivés sur une superficie de 57,89 millions d’hectares et un rendement mondial moyen de 1,88 kilos par mètre carré.

Plus de la moitié de tous les légumes produits dans le monde ont eu la Chine comme terre de culture. Elle a produit en 2018 un volume total de 548,99 millions de tonnes, sur une superficie de 24,05 millions d’hectares, avec un rendement au mètre carré de 2,28 kilos. Ensuite, l‘Inde est le deuxième plus grand producteur mondial avec 128,24 millions de tonnes de légumes produits, sur une superficie de 8,75 millions d’hectares et un rendement de 1,47 kilos/m2.

Les États-Unis d’Amérique (USA) occupent la troisième position mondiale pour la production de légumes, avec un volume de 31,74 millions de tonnes, une superficie de 937.053 hectares et un rendement de 3,39 kilos/m2. La Turquie occupe la quatrième place avec 24,14 millions de tonnes, 705.707 hectares et un rendement de 3,42 kg/m2. La cinquième position est occupée par le Nigéria avec 16,39 millions de tonnes de légumes produits, cultivés sur une superficie de 3,22 millions d’hectares qui ont donné un rendement de 0,51 kilos par mètre carré.

L’Espagne a produit, selon la FAO, un volume total de 12,63 millions de tonnes de légumes. La surface que l’Espagne a consacrée à ce type de production était de 324.532 hectares, avec un rendement moyen de 3,89 kg/m2.