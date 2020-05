Marrakech : La production de légumes frôlera les 543.000 tonnes

Partager

La superficie globale a atteint 19.200 hectares, dont 10.900 hectares de légumes d’hiver.

La Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de la région de Marrakech-Safi a annoncé que la production prévisionnelle, lors de cette campagne agricole, est de l’ordre de 543.000 tonnes de légumes à l’approvisionnement du marché national.

Dans un communiqué, la DRA a souligné que cette production contribuera largement à l’approvisionnement régulier des marchés à l’échelle régionale et nationale en général, vu la répartition des périodes de récolte de ces légumes sur toute l’année. Malgré le déficit de précipitations enregistré au cours de cette saison agricole au niveau de la région Marrakech-Safi, les superficies irriguées en goutte-à-goutte et réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert (105.000 ha), ont permis à la région de mettre en œuvre un programme normal de production des légumes au niveau des différentes provinces qui en relèvent.

La superficie globale a atteint 19.200 hectares, dont 10.900 hectares de légumes d’hiver qui sont actuellement en phase de récolte et 8.300 hectares de légumes de printemps et d’été pour l’approvisionnement du marché au cours des prochains mois. Ces superficies concernent essentiellement les légumes à forte consommation, dont les pommes de terre (3.000 ha), les oignons (5.300 ha), les tomates (1.000 ha), les carottes (600 ha) et la citrouille (750 ha).

Par ailleurs, la DRA a indiqué qu’en dépit des circonstances exceptionnelles actuelles induites par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’activité agricole se poursuit à une cadence « normale », ce qui a permis d’assurer une excellente offre sur les marchés, traduite par une stabilité des prix.

Avec MAP