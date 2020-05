Partager

Les entreprises pourraient vendre certains produits aux agriculteurs sans examen par l’USDA.

Le département américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé jeudi une règle qui simplifiera ou supprimera les examens par l’agence de certains produits agricoles biotechnologiques, y compris les plantes et les semences génétiquement modifiées ou modifiées.

En conséquence, les entreprises pourraient vendre certains produits aux agriculteurs sans examen par l’USDA – une décision qui intervient malgré les préoccupations des groupes de consommateurs concernant les cultures biotechnologiques, indique Reuters. Les réglementations existantes n’ont pas suivi les technologies émergentes telles que la modification des gènes végétaux, qui fonctionne comme la fonction de recherche et de remplacement sur un traitement de texte: elle trouve un gène puis apporte des transformations en le modifiant ou en le supprimant.

Les scientifiques peuvent modifier les génomes plus précisément et plus rapidement, et les produits agricoles modifiés pourraient arriver sur le marché plus rapidement et à moindre coût, affirment les défenseurs des biotechnologies. Si une entreprise utilise la biotechnologie pour créer un produit qui a des caractéristiques, obtenues grâce à la sélection végétale traditionnelle, elle n’aurait plus à passer par un examen préalable à la commercialisation par l’USDA, a indiqué l’agence.