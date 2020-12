Jerada : la vague de froid compromet les activités des éleveurs.

Partager

La vague de froid compromet les affaires des agriculteurs et des éleveurs.

En cette période de décembre, plusieurs régions sont confrontés à la venue de la vague de froid. Et celle de Jerada et sa province n’y échappent pas. Cependant, loin d’être une bonne nouvelle, la vague de froid compromet les activités des agriculteurs et éleveurs, déjà affectées par la sécheresse et la pandémie Covid-19.