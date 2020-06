L’invasion des criquets atteint des sommets dangereux pour l’agriculture

Partager

tweet



Les essaims de criquets risquent de dévorer les cultures nouvellement plantées.

Les criquets pèlerins sont un véritable fléau : un groupe d’un kilomètre carré peut dévorer en une journée autant de nourriture que 35.000 personnes, 20 chameaux ou six éléphants. En Somalie, l’invasion acridienne a atteint un stade dangereux et sera 20 fois pire que le fléau qui s’est abattu il y a quelques mois dans ce pays d’Afrique de l’Est, a averti l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Des bandes larvaires qui se trouvent dans des zones de reproduction dans le Somaliland, le Pount et le Galmudug pondent des œufs qui vont bientôt éclore et donner naissance à la quatrième génération, met en garde la FAO sur la base d’un rapport publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). « Les pluies continues exacerbent encore la situation, à laquelle s’ajoute la disponibilité de la végétation qui favorise le développement d’une autre génération de criquets pèlerins », selon la FAO qui précise que les essaims qui se sont accumulés au début de la saison de plantation risquent de dévorer les cultures nouvellement plantées dans de grandes parties du pays.

Lire aussi : Le Maroc pourrait échapper à une invasion accrue de criquets pèlerins