Le-Maroc-pourrait-échapper-à-une-invasion-accrue-de-criquets-pèlerins

Les prévisions quant à la recrudescence des criquets pèlerins au Maroc ne sont pas inquiétantes.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’attend, selon un rapport, à une reproduction très limitée d’essaims de criquets pèlerins en Libye, au Maroc et en Algérie.

Les criquets sont une source de préoccupation car poussant à un rythme exponentiel, détruisant ainsi, les cultures. Selon la FAO, l‘épidémie acridienne est la pire que l’Éthiopie et la Somalie aient connu en 25 ans et la pire au Kenya en l’espace de 70 ans. Et la situation risque d’empirer dans les prochains mois. En effet, une migration prévue de la Corne de l’Afrique sera complétée par des essaims arrivant des zones de reproduction printanière du sud-ouest du Pakistan et du sud de l’Iran de mai à juillet. Ces criquets pèlerins devraient entrer en Inde pendant la mousson, leur permettant de pondre des œufs pour une nouvelle génération de reproduction en Inde, ce qui menace fortement la sécurité alimentaire mondiale.

Par ailleurs, même si les prévisions ne sont pas en faveur d’une recrudescence des criquets pèlerins, la FAO appelle à la prudence dans les 10 pays de la côte africaine et de l’Afrique du nord-ouest et celle du nord, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Libye, le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie.