Act4Community-met-l-innovation-et-la-technologie-au-service-des-produits-locaux

Le catalogue conçu a permis de recenser près d’une centaine de produits locaux de 28 coopératives.

Le coronavirus, bien que ravageur, a ouvert une nouvelle ère d’innovation dans tous les secteurs d’activités et a donné un nouvel élan à l’économie sociale et solidaire partout au Maroc. C’est ainsi qu’Act4Community Khouribga, a conçu un catalogue qui répertorie tous les produits locaux commercialisés et ce, en collaboration avec plus de 28 coopératives afin d’aider les jeunes agriculteurs mais également pour renforcer la proximité entre coopératives et clients en cette période de confinement.

Ce catalogue, téléchargeable sur la page Facebook officielle d’Act4community Khouribga, propose une collection riche et variée de produits locaux, notamment le textile, la poterie, les épices, les huiles naturelles, le miel, le couscous, les gâteaux etc. Le marketing direct et électronique fonctionnera ainsi à plein régime. Par exemple, le client peut commander un panier de légumes et/ou de produits laitiers, des champs de Ain Kaiser connus pour la qualité de leurs produits, ensuite la coopérative s’occupe de la livraison à domicile en peu de temps et à petit prix.

Cette innovation d’Act4Community vient à point nommé. En effet, dans une récente étude, la Fenagri intègre la consommation de produits locaux parmi les plans de relance pour sauver l’agroalimentaire marocaine.