Hausse des importations agroalimentaires du Maroc en provenance de l'UE.

Partager

tweet



Les importations agroalimentaires du Maroc sont en hausse.



Le Maroc a considérablement augmenté ses importations de produits agricoles en provenance de l’Union européenne, au cours des six premiers mois de 2020.

Comme le précise Financial Food, «entre janvier et juin, la valeur de les exportations agroalimentaires se sont élevées à 90,2 milliards d’euros, 3% de plus par rapport à la même période en 2019), tandis que la valeur des importations a augmenté à 62,7 milliards d’euros, soit une augmentation de près de 2,5%».

Ainsi, «l’UE a bénéficié d’un excédent commercial agroalimentaire de 27,4 milliards d’euros au cours de cette période, soit une augmentation de 3% par rapport aux mois correspondants de 2019, comme le révèle le dernier rapport mensuel sur le commerce agroalimentaire publié par la Commission européenne».

Lire aussi : Casablanca-Settat détient 15,8% du PIB agricole et 40% de la production agroalimentaire du Maroc

Plus précisément, «les exportations agroalimentaires de l’UE ont continué d’ afficher de bons résultats en Chine et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Les exportations vers la Chine ont augmenté de 2,23 milliards d’euros par rapport à la même période l’an dernier, en grande partie tirées par les ventes de viande, ainsi que par blé, abats et aliments pour bébés.

Dans la région MENA, la valeur des exportations agroalimentaires de l’UE a augmenté en particulier en Arabie saoudite (484 millions d’euros), en Algérie (385 millions d’euros) et au Maroc (313 millions d’euros). Cette croissance a été tirée par une forte demande d’orge et de blé de l’UE», fait savoir la même source.