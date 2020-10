Impact du rayonnement UV-C sur la qualité de la fraise.

Partager

Impact du rayonnement UV-C sur la sensibilité aux maladies et la qualité des fruits de la fraise.

Le rayonnement ultraviolet-C (UV-C) est efficace pour réduire le développement de maladies chez de nombreuses espèces, y compris la fraise. Plusieurs études suggèrent que le rayonnement UV-C est efficace en raison de son effet désinfectant. Également, elle est efficace parce qu’il peut stimuler les défenses végétales.

Dans une nouvelle étude, l’effet du rayonnement UV-C avant la récolte appliqué pendant la culture des fraises sur la croissance des plantes, la qualité des fruits et la sensibilité aux principales maladies fongiques telles que la moisissure grise, l’oïdium et la pourriture molle a été évalué. En effet, ces derniers constituent les maladies les plus communes pour ce produit agricole.

Les traitements UV-C ont, selon Hortidaily, eu un impact sur l’initiation de la floraison et le développement des fruits. La floraison a eu lieu plus tôt pour les plantes traitées aux UV-C que pour les plantes non traitées.

À la récolte, une plus grande quantité de fruits était produite par les plantes traitées malgré leur légère diminution de la surface foliaire. Le traitement UV-C n’a pas amélioré la durée de conservation des fraises, mais n’a pas altéré l’intégrité physique des fraises. L’Infection naturelle des feuilles par l’oïdium et des fruits par Rhizopus a fortement diminué en réponse au traitement UV-C.