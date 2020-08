Huile d’olive : Le label bio prend de l’ampleur

Partager

Le marché de l’huile d’olive est en constante expansion au Maroc, avec l’augmentation des revenus.

Le département de l’Agriculture continue de développer les labels biologiques. Il prévoit d’accompagner quatre groupements d’intérêt économique (GIE) de Marrakech-Safi spécialisés dans l’huile d’olive pour la conversion de leurs produits en modèles bio.

Le processus devrait profiter aux producteurs des 4 coopératives membres du GIE dans le but d’obtenir la certification “agriculture biologique” dans les vergers d’olivier avec au total 100 hectares d’oliviers sont répartis dans 4 bassins, révèle le Matin. La certification couvrira également les méthodes de conversion biologique des 4 unités de pressage gérées par le GIE compétent et de l’usine de conserve d’olive gérée par une coopérative entièrement composée de femmes.

Force est de reconnaitre que la filière oléicole au Maroc, tout comme celle de l’argan, est en constante expansion, avec une augmentation du revenu par habitant et du pouvoir d’achat des classes moyennes. Ainsi, la certification biologique de l’huile d’olive constituera une aubaine, car étant souvent apparentée à l’absence de pesticides, d’herbicides et d’engrais préparés industriellement et ce, tout au long du processus de production, y compris la culture, la récolte, le pressage, le stockage et la mise en bouteille.

Outre la labellisation bio de l’huile d’olive, l’agriculture biologique a enregistré de bonnes performances au Maroc, au fil des années. En effet, les superficies cultivées sont passées de 380 ha en 2010 à 11.000 en 2019, ce qui constitue une avancée majeure.