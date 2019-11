Partager

L’agriculture biologique gagne du terrain au Maroc.

Selon le président du Club des entrepreneurs Bios (CEBio), Slim Kabbaj, la superficie consacrée à l’agriculture biologique a atteint les 11000 hectares. Un nombre plus ou moins modeste comparé à celui des autres pays mais qui constitue quand même un très bon début. En effet, le Maroc s’est mis doucement à l’agriculture bio qui est avant tout une denrée rare en terre maghrébine.

Et si on s’en tient à l’avis des experts, le Maroc a pourtant du potentiel. « Il bénéficie d’une position stratégique entre les marchés européen et africain, possède des atouts agroécologiques lui permettant de se convertir facilement, notamment des milliers d’hectares de plantes aromatiques et médicinales sauvages, tandis que le gouvernement et les interprofessions affichent leur volonté de développer cette filière ».

Ainsi, l’organisation d’un premier rendez-vous régional à Rabat pour la filière bio permettra de développer cette dynamique de plus de production et donc de consommation dans le pays. L’objectif est de faire connaître le bio dans cette région à travers des exposants qui viennent pour présenter, vendre et faire déguster aux visiteurs leurs produits bios, ainsi que de leur expliquer directement qu’il s’agit de produits bios certifiés comme notamment des produits sans gluten, sans lactose, végétariens pour qu’ils les consomment en toute confiance.

Le Salon régional bio, qui sera tenu également dans d’autres villes, se donne pour objectifs de sensibiliser les consommateurs de la région sur la qualité et la spécificité des produits certifiés bios, d’expliciter l’importance de ces produits pour la santé et la protection de l’environnement, de faire connaître la palette des produits du terroir certifiés bios, de mobiliser les opérateurs de la région, de montrer les possibilités de valorisation des produits issus de l’agriculture biologique, afin de stimuler l’esprit de créativité et d’entrepreneuriat entre autres.