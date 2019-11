L’agriculture bio au Maroc au cœur des débats à Marrakech

Partager

Conférence UE-NORD Africaine : Les débats sur l’agriculture bio au Maroc.

Après le succès qu’a engendré le Salon international de l’agriculture au Maroc, qui s’était déroulé du 16 au 21 avril à Meknès, le Maroc avait pris comme initiative de se lancer en grande partie sur l’agriculture bio.

Dans le but de dynamiser l’agriculture bio surtout avec le Plan Maroc Vert, le Maroc avec sa position stratégique entre les marchés européen et africain, ses atouts agroécologiques et ses milliers d’hectares de plantes aromatiques et médicinales sauvages, s’est rendu compte de son fort potentiel et de ses nombreuses aptitudes.

C’est ainsi qu’à l’occasion de la Première Conférence UE-Nord Africaine sur l’agriculture biologique « EU/North-African Conference on Organic Agriculture, qui se tient les 11 et 12 novembre, ce thématique est au cœur de toute les discussions. Dès lors, cette rencontre s’articulera principalement autour des solutions et pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect et de l’optimisation des équilibres naturels et environnementaux et regroupera divers professionnels dans le domaine de l’agriculture biologique dans l’optique d’identifier les moyens de réduire l’écart actuel entre l’Afrique et l’Europe dans ce secteur.