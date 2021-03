L'huile de grignons d'olive améliore la qualité nutritionnelle des aliments frits.

Les composants bénéfiques pour la santé présents dans l’huile de grignons d’olive résistent à la friture et sont transférés dans les aliments frits, améliorant ainsi leur qualité nutritionnelle. C’est ce que montre une étude réalisée par le Fat Institute du Conseil supérieur de la recherche scientifique (IG-CSIC) .

“Parmi les avantages de la friture à l’huile de grignons d’olive, il convient de souligner l’amélioration dans de nombreux cas du profil en acides gras et l’enrichissement de l’aliment en composés antioxydants”, a expliqué un chercheur sur mercacei.

L’étude a réalisé une caractérisation complète des composés bioactifs de l’huile de grignons d’olive – squalène, tocophérols, stérols, alcools et acides triterpéniques et alcools gras aliphatiques – pour vérifier leur stabilité thermique et leur transfert dans les aliments frits.

Par la suite, les résultats ont montré que les composants bioactifs restaient après friture à des concentrations pouvant induire des effets positifs pour la santé, notamment cardiovasculaires. Même avec un niveau d’altération globale de l’huile de 30%, l’huile de grignons d’olive retient 25% de squalène; 70% de phytostérols (bêta-sitostérol); 80% d’alcools triterpéniques (érythrodiol et uvaol); 60% d’acides triterpéniques (oléanolique, ursolique et maslinique) et 100% d’alcools aliphatiques (C22-C30).

Source : mercacei