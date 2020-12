Partager

2020 a été une année record pour la hausse des prix du transport maritime mondial.

Le journal allemand Der Spiegel a rapporté le 3 décembre que les prix mondiaux du transport maritime étaient devenus un cauchemar en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Les frais d’expédition ont atteint des sommets records en décembre. L’une des pires victimes de cette situation est la Chine. Les frais de port entre la Chine et l’Europe ont soudainement explosé.

“Il est presque impossible de mettre la main sur des conteneurs d’expédition. Et les cargos sont presque aussi difficiles à trouver. Nous sommes étonnés de voir la pénurie devenir aussi grave. Je ne pense pas que quiconque ait vu cela venir”, a déclaré Rolf Habben Jansen, PDG de Hapag-Lloyd, la plus grande compagnie maritime d’Allemagne.

Le journal russe Kommersant a rapporté également que les frais de transport entre la Chine et la Russie avaient également augmenté. Le prix par conteneur d’expédition a été multiplié par près de cinq et dans certains cas par près de dix.

Il semble y avoir une polarisation dans l’industrie mondiale du transport maritime depuis la pandémie de Covid-19. D’une part, il y a une pénurie de conteneurs d’expédition et le prix augmente, et d’autre part, de nombreux ports du monde entier sont encombrés par un arriéré de conteneurs d’expédition. La situation est encore incertaine, et seuls les développements de la relation entre l’offre et la demande permettront de clarifier la situation du marché l’année prochaine.