Les haricots marocains très prisés en Europe en raison de leur qualité.

Partager

tweet



Les haricots en provenance du Maroc sont de haute qualité et demeurent prisés sur le marché européen.

Le Maroc est un intervenant majeur du marché des haricots, grâce à des atouts économiques et logistiques qui l’ont rendu très compétitif face à ses concurrents . Au fil des années, le Royaume s’est démarqué dans la production de ce légume, dont la culture est devenue synonyme de qualité dans le pays.



«À la fin de la semaine 41, nous avons reçu les premiers haricots verts de notre propre culture du nord du Maroc et à la semaine 42 nous avons commencé avec des haricots ronds et plats du sud du pays. Nous sommes très satisfaits de la qualité des produits agricoles du sud du Maroc », a déclaré un producteur néerlandais à Freshplaza. Et d’ajouter : «Mais je ne suis pas surpris que la qualité soit si bonne». En effet, grâce au savoir-faire des spécialistes néerlandais et marocains, ce résultat était inéluctable.



Lire aussi : Le Maroc, l’eldorado des entreprises agricoles espagnoles

«Après la saison néerlandaise, nous avons commencé dans le nord du Maroc; une semaine ou deux plus tard, dans le sud du Maroc, et fin décembre, nous sommes passés au Sénégal. Le Sénégal se termine généralement à la fin du mois d’avril et à ce moment-là on recommence dans le sud puis dans le nord du Maroc ».