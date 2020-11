Fruits surgelés : une tendance croissante dans le monde.

Partager

Le marché mondial des fruits surgelés croîtra de 6,7% entre 2020 et 2027.

La taille du marché mondial des fruits surgelés était évaluée à 3,32 milliards USD en 2019 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7% de 2020 à 2027, selon un rapport publié grandviewersearch. De plus en plus populaire des fruits non saisonniers au niveau mondial en conséquence de leur fraîcheur et de leurs bienfaits nutritionnels exceptionnels devrait rester un facteur déterminant.

«Dans les supermarchés, les fruits surgelés continuent de gagner en popularité et leur consommation augmente dans le monde entier», a déclaré un producteur italien à Freshplaza. «L’année 2020 a été affectée par la pandémie Covid-19. Nos prévisions étaient pour une forte croissance, mais au final nous nous stabiliserons au niveau des années précédentes, ce qui n’est pas un mauvais résultat, compte tenu de la situation. “

Au cours des dernières années, les produits agricoles dont les fruits d’été tels que les pastèques, les oranges, les cantaloups, les melons de miel, les mûres, les framboises, les pommes, les figues, les poires, les abricots, les pêches et les nectarines ont été très prisés tout au long de l’année.

Le monde culinaire a énormément progressé au cours des dernières décennies en raison de l’exposition de la masse commune aux fondamentaux changeants des révolutions alimentaires. Cela devrait en outre élargir la portée des fruits surgelés dans un proche avenir.