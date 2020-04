Fruits et légumes: Les prix poursuivent leur tendance baissière

Partager

L’évolution de la situation du marché montre que les prix des fruits et légumes continuent de baisser.

L’approvisionnement des marchés nationaux en produits de première nécessité (fruits et légumes, viandes…) maintient toujours sa stabilité. En effet, les constats de la Commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et du contrôle des prix et de la qualité, révèlent qu’il garde son rythme normal et régulier.

Le suivi régulier de l’approvisionnement fait ressortir une baisse de 5% des prix de la tomate et de l’oignon sec, ainsi que de 5,5% de l’oignon vert. Le prix de la pomme de terre s’est rétracté de 3%, au moment où celui des carottes a reculé de 4%. La baisse des prix concerne également le poulet vivant (-3%) au moment où les prix des viandes rouges et des légumineuses se sont stabilisés.

S’agissant du contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires, les comités provinciaux et locaux mixtes de contrôle ont procédé entre le 1er et le 12 avril au contrôle de 22.000 points de vente en gros et au détail et des entrepôts de stockage. Ces opérations ont abouti à la constatation de 340 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires.

