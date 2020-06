France : L’interdiction du glyphosate n’est pas aussi simple

Partager

L’interdiction totale du glyphosate en France ne se fera pas en 2021 au vu de l’indispensabilité du produit.

Le débat autour du glyphosate se révèle être plus compliqué que la France l’avait imaginé. En effet, Macron, premier président en Europe à promettre l’interdiction de l’herbicide en question en 2021-ce qui n’avait pas manqué de faire frémir les exportateurs marocains-, est revenu sur sa décision.

La mésaventure de Bayer aux Etats-Unis à travers le Roundup ™ a relancé la autour du glyphosate, produit de plus en plus mis en cause dans le développement rapide de maladies cancéreuses, au niveau des pays européens notamment en France. Ainsi, interrogé sur le sujet par FranceInfo, le ministre français de l’Agriculture, Didier Guillaume a laissé entendre que bannir cet herbicide d’ici 2021 est un «objectif irréaliste». « On n’y arrivera pas au “zéro glyphosate”, il faut dire la vérité, a-t-il affirmé. Dire que nous devrions tout arrêter, c’est tromper les gens, c’est partir dans une aventure qui serait dramatique, parce que si on dit “zéro glyphosate”, on arrêtera de produire de l’alimentation. »

Toutefois, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’en France, « dans certains secteurs, on est déjà au “zéro glyphosate” ». « On en est à plus de 10.000 agriculteurs qui sont passés en bio l’année dernière. On va dans le bon sens », a indiqué Guillaume. Il a également souligné une baisse de 35 % de l’utilisation des produits phytosanitaires et du glyphosate entre 2018 et 2019. Par conséquent, la vente des produits phytopharmaceutiques a connu une importante hausse.