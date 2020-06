France: L’écart de prix entre les produits agricoles marocains et français suscite la colère des ménages

Partager

L’écart de prix entre les produits agricoles étrangers et français suscite la colère des ménages français à faibles revenus.

Suite aux plaintes des consommateurs sur la hausse des produits agricoles en France surtout avec le coronavirus (Covid-19), le journal Le Parisien a publié une enquête sur les différences de prix entre les fruits et légumes « made in France » et ceux venus de l’étranger notamment espagnols et marocains; le Royaume étant parmi les principaux fournisseurs de produits horticoles de la France.

«Quand les prix des produits français sont trop élevés, on note une vraie colère, une vraie agressivité dans les rayons ou sur les réseaux sociaux, notamment chez les 25 % de Français qui ont de vrais soucis budgétaires », précisait le patron du groupe E. Leclerc, selon Freshplaza. L’agence FranceAgriMer vient de sortir les résultats d’une enquête effectuée sur 148 drives (hors hard discount) entre le 1er et le 7 juin dernier, afin d’analyser ces fameux écarts de prix. Elle confirme le coût plus élevé des produits venus de l’hexagone.

Du côté des fruits, on constate l’écart le plus important entre les framboises françaises (18,04€ le kilo) et les framboises étrangères (15,76€), d’après la même source. D’autres produits français comme les abricots (4,39€ le kilo contre 3,89€) et les melons charentais (3,20€ la pièce contre 2,82€) sont aussi plus chers.

En ce qui concerne les légumes, la tendance est la même : les tomates cerises françaises coûtent 6,50€ le kilo contre 4,30€ pour celles venues de l’étranger, pareil pour les aubergines (3,32€ contre 2,65€). En revanche, certains légumes français s’avèrent être plus intéressants que leurs homologues étrangers, tels que les oignons jaunes (1,95€ le kilo contre 2,96€ pour les oignons étrangers), les courgettes (1,69€ contre 1,71€) ou les concombres (1,14€ contre 1,27€).