France : un nouveau foyer de grippe aviaire détecté.

La France a découvert un nouveau foyer de grippe aviaire.



Le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé jeudi qu’ils avaient détecté un cas de grippe aviaire dans en début de semaine dans un élevage en Corse.

Des analyses ont révélé “la présence du virus H5N8, identique à celui détecté en Haute-Corse, non transmissible à l’Homme”, a souligné le ministère dans un communiqué relayé par les médias de l’hexagone.

L’enquête épidémiologique se poursuit afin d’identifier les liens entre ces deux foyers et l’origine de la contamination, précise-t-on, notant que tous les oiseaux de l’animalerie des Yvelines ont été euthanasiés et des zones de protection et de surveillance ont été mises en place autour du foyer, comme en Corse.

“Pour limiter la propagation du virus et éviter au maximum qu’il atteigne les filières avicoles professionnelles”, le ministre appelle “en particulier les animaleries, les transporteurs et les détenteurs particuliers de basses-cours à appliquer strictement les mesures de protection contre l’influenza aviaire”.