Fraise : entre pratiques culturales et défis microbiens post-récolte

Au Maroc, la fraise est devenue, au fil des décennies, un véritable symbole d’ouverture sur les marchés internationaux. Produite principalement dans les régions du Gharb et du Loukkos, elle s’impose comme un pilier de l’agriculture d’exportation. Mais derrière ce succès économique, un défi persiste : celui de la qualité sanitaire, essentielle pour rester compétitif face aux exigences des marchés européens.

Une étude scientifique récente, publiée dans la revue internationale Frontiers in Microbiology, apporte un éclairage inédit sur ce sujet. Réalisée dans les bassins de production du Gharb et du Loukkos, elle s’intéresse à la fois aux pratiques culturales des producteurs et à la charge microbienne des fraises après récolte. Ses résultats, parfois inquiétants, mettent en évidence la nécessité de renforcer les maillons de la chaîne post-récolte pour garantir la sécurité alimentaire et préserver la compétitivité de la filière.

Une filière d’importance

La fraise marocaine occupe une place de choix dans l’économie agricole nationale. Avec plus de 3 500 hectares cultivés et une production qui dépasse régulièrement 160 000 tonnes par an, elle alimente à la fois le marché local et les circuits d’exportation. Les principales destinations sont l’Union européenne, en particulier l’Espagne, la France et le Royaume-Uni, marchés exigeants qui imposent des standards stricts en matière de qualité et de sécurité sanitaire.

Selon les estimations de la FAO, jusqu’à 25 % des fraises produites dans le monde sont perdues après récolte

Dans certaines régions comme le Loukkos, la fraise est même devenue une culture identitaire. Elle fait vivre des milliers de familles, mobilise une main-d’œuvre importante et structure l’économie locale autour de la récolte et du conditionnement. Mais cette réussite repose sur un équilibre fragile. À l’heure où la concurrence espagnole se montre agressive et où les contrôles sanitaires se renforcent aux frontières, la moindre défaillance peut coûter cher à la filière.

Des pratiques culturales globalement maîtrisées

L’étude menée par une équipe marocaine et internationale a consisté à interroger les producteurs de fraises du Gharb et du Loukkos sur leurs pratiques culturales, puis à analyser des échantillons de fruits après récolte. Les résultats confirment que les techniques de culture sont globalement bien établies.

La plupart des exploitations adoptent l’irrigation goutte-à-goutte, qui permet une gestion précise de l’eau et des intrants. Les producteurs recourent également à des intrants phytosanitaires et biologiques, en fonction des pressions exercées par les maladies et ravageurs. La récolte manuelle, quant à elle, est généralisée. Elle mobilise une main-d’œuvre saisonnière abondante, souvent féminine, dont l’expérience garantit un fruit cueilli au bon stade de maturité et préservé d’écrasements.

Ces pratiques témoignent d’un savoir-faire certain et d’un ancrage fort dans la culture locale. Mais elles ne suffisent pas à prévenir les problèmes qui surviennent après la cueillette.

Une charge microbienne préoccupante

L’autre volet de l’étude a consisté à évaluer la charge microbienne des fraises fraîchement récoltées. Les chercheurs ont détecté la présence de bactéries et de levures, parfois en quantité élevée. Ces micro-organismes, même lorsqu’ils ne sont pas pathogènes, accélèrent le processus de dégradation du fruit. Résultat : une durée de conservation raccourcie, des pertes économiques accrues et, potentiellement, un rejet de lots entiers par les marchés d’export.

« La fraise est un fruit fragile par nature. Elle ne possède pas de barrière protectrice épaisse, ce qui la rend très sensible aux contaminations. La moindre faille dans la chaîne post-récolte peut donc avoir des conséquences considérables », souligne l’étude publiée dans Frontiers in Microbiology.

Les points critiques de la chaîne post-récolte

L’enquête identifie plusieurs étapes sensibles :

La récolte : manipulée à la main, la fraise peut être contaminée si les conditions d’hygiène des ouvriers ou du matériel sont insuffisantes.

L’emballage : lorsque les contenants sont réutilisés sans désinfection, le risque de contamination croisée augmente fortement.

Le transport et le refroidissement : le délai entre la récolte et la mise au froid est souvent trop long. Or, quelques heures suffisent pour que les micro-organismes prolifèrent et altèrent la qualité des fruits.

Ces fragilités ne sont pas propres au Maroc. Elles concernent la majorité des pays producteurs de fraises. Mais dans un contexte d’export, où les fruits doivent parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d’arriver sur les étals européens, elles deviennent déterminantes.

Des pertes économiques significatives

Au-delà de l’aspect sanitaire, les conséquences économiques sont lourdes. Selon les estimations de la FAO, jusqu’à 25 % des fraises produites dans le monde sont perdues après récolte, en raison de mauvaises conditions de manipulation et de stockage. Pour le Maroc, où la fraise représente des centaines de millions de dirhams d’exportations chaque année, ces pertes équivalent à un manque à gagner considérable.

De plus, les marchés européens renforcent régulièrement leurs contrôles. Le rejet d’un lot pour non-conformité sanitaire ne se traduit pas seulement par une perte immédiate, mais aussi par un risque de ternir l’image de la filière marocaine.

Des solutions accessibles

L’étude ne se limite pas à dresser un constat, elle propose aussi des pistes d’amélioration. Certaines relèvent du bon sens et ne nécessitent pas d’investissements lourds :

Former les ouvriers agricoles aux bonnes pratiques d’hygiène, en insistant sur le lavage des mains et la désinfection des outils.

Standardiser les emballages en utilisant des contenants propres, conçus pour protéger les fruits des contaminations.

Réduire le délai entre récolte et refroidissement, en installant des unités de pré-refroidissement à proximité des champs.

Mettre en place des systèmes de traçabilité, permettant d’identifier rapidement les lots à risque et d’améliorer la transparence de la filière.

Ces solutions, bien qu’apparemment simples, nécessitent une volonté collective. Elles supposent un effort coordonné entre producteurs, coopératives, exportateurs et autorités de contrôle.

Une filière en quête de résilience

Face aux aléas climatiques, à la concurrence internationale et aux exigences sanitaires, la filière fraise marocaine doit aujourd’hui franchir un nouveau cap. L’intégration des résultats de la recherche scientifique dans les pratiques quotidiennes peut constituer un levier puissant pour renforcer sa résilience. Le Maroc dispose d’un savoir-faire reconnu et d’un terroir favorable. Mais pour que la fraise marocaine continue de briller à l’international, il est indispensable d’investir dans la qualité post-récolte. La fraise marocaine est une success story, mais une success story sous tension. Les producteurs ont su développer des pratiques culturales efficaces, adaptées aux conditions locales. Toutefois, l’étude scientifique publiée en 2023 montre clairement que le défi se situe désormais après la cueillette. En réduisant la charge microbienne et en améliorant les pratiques post-récolte, la filière peut non seulement limiter les pertes, mais aussi consolider sa réputation sur les marchés internationaux. Pour le Maroc, il en va de la pérennité d’un secteur agricole stratégique, porteur d’emplois et de devises.

