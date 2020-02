43,5 millions de DH pour le financement de projets énergétiques et agricoles

Partager

tweet



43,5 millions de DH pour le financement de projets énergétiques et agricoles

Le programme Inno-Espamaroc Energy porte sur l’accompagnement et le financement de projets collaboratifs menés par les universités, les institutions de recherche, les entreprises et les industries marocaines et espagnoles.

Lancé conjointement entre l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) et le Centre de développement technologique industriel de l’Espagne (CDTI), le programme délivrera 43,5 millions de DH pour les six projets retenus par la première édition.

Il s’agit de Tanksun, une nouvelle conception de réservoir sécurisé à base de béton pour le stockage d’énergie thermique utilisant les sels fondus, et de Gesys. Par ailleurs, ce dernier porte sur le développement d’une solution de stockage intelligent de l’énergie gravitationnelle. Sur la liste également, figurent CR-SEAPI, une conception et réalisation d’une serre expérimentale agro-photovoltaïque intelligente pour une agriculture résiliente au changement climatique, et Vanabat; un projet pour le développement d’une batterie au vanadium pour les systèmes de production d’énergie dans les climats chauds.

Parmi les autres projets, se trouvent EnROptimizer pour le développement d’un optimiseur d’énergie intelligente, et SMIF pour l’optimisation des coûts de services et augmentation de la production moyennant une gestion intelligente par capteurs, IoT et traitement d’images dans le secteur agricole.

Les conventions de financement des projets ont été signées mardi à Rabat. En effet, il s’agit d’un programme destiné au développement de solutions innovantes dans les énergies renouvelables et leur intégration dans le réseau électrique, de l’efficacité énergétique, du Nexus eau/énergie/agriculture, des bâtiments verts et de la mobilité durable.

En plus du stockage de l’énergie, des réseaux intelligents et des villes de demain, les projets retenus ont comme finalité commune le développement de produits, procédés et services innovants, dans les technologies vertes, à fort potentiel pour le Maroc et le continent.