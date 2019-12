Partager

Le CECAMA organise une conférence internationale sur l’agriculture résiliente.

Le Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Maroco-Allemand en collaboration avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, avec l’appui de l’Office National du Conseil Agricole et du Ministère fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture organise une conférence internationale organisée le 12 décembre, sous le thème : «Agriculture Résiliente aux Changements Climatiques : Voies d’Adaptation».

Cette conférence aura pour but de faire le point sur la problématique des changements climatiques et leur impact sur l’agriculture marocaine à travers :