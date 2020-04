Financement-de-16,8-millions-DH-pour-les-exploitations-agricoles-et-unités-agro-industrielles

Partager

L’objectif du financement est d’encourager des projets autour du développement durable et la protection des ressources naturelles.

Le Crédit Agricole du Maroc et l’Agence Française de Développement viennent de conclure une convention de subvention d’un montant de 16,8 millions de dirhams destinée à appuyer les secteurs agricole et agroalimentaire.

“La nouvelle ligne qui vient d’être octroyée au Groupe Crédit Agricole du Maroc vient consolider et consacrer la relation durable entre notre Institution et l’AFD. Nous en sommes particulièrement heureux d’autant plus que c’est la 4ème ligne qui a été mise en place en notre faveur. C’est, pour nous, une marque de confiance de la part de l’AFD et une reconnaissance indéniable de la solidité de nos fondamentaux et de notre business model, ce dont nous sommes fiers au vu de l’expertise et de la rigueur qui caractérisent les approches méthodologiques de ce bailleur de fonds”, déclare Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc.

Par ailleurs, ce dernier a tenu à souligner que ce financement permettra d’appuyer et de renforcer les actions de soutien du Crédit Agricole aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Aussi, il vise à continuer à décliner efficacement leur mission de service public et de d’appui aux populations défavorisées. La mise en place de cette ligne s’opère dans les conditions particulières liées à la pandémie du Covid-19.