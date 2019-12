Partager

Les filières sucrières du Maroc sont sous des cieux sombres

La couverture des besoins par la consommation du sucre resterait critique à l’horizon 2025. En dépit des mesures de soutien des filières sucrières, le Maroc resterait encore dépendant des marchés extérieurs en matière de sucre à hauteur de 65%. Cette prévision tient compte des tendances de l’évolution de la filière au cours des dix dernières années.

De plus, le déficit de la production par rapport à la consommation humaine s’établirait à 30%, en moyenne, entre 2019 et 2025. Ce dernier se résorberait totalement selon le scénario SPMV qui projette un excédent de la production à partir de 2022, résultat d’un réajustement forcé des tendances de l’évolution de la filière vers les cibles fixées par la stratégie agricole, le Plan Maroc Vert.

En effet, la suppression des subventions dont bénéficient les filières sucrières et céréalières pénaliserait l’offre alimentaire. Et ceci s’observe notamment lors des mauvaises campagnes agricoles, compte tenu des relations de complémentarité et de substitution entretenues avec d’autres biens alimentaires et de l’instabilité de leurs prix sur les marchés internationaux. Les projections d’augmentation de la production agricole s’inspirent des prévisions de la stratégie du Plan Maroc vert. Or, la comparaison des réalisations des filières sucrière, oléicole et laitière par rapport à ces prévisions dix ans après le lancement du PMV a révélé un retard relativement important en termes de réalisation des objectifs. Des efforts considérables sont ainsi nécessaires pour faire converger les performances de ces filières vers leurs sentiers d’évolution prévus par le Plan Maroc Vert.