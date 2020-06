Les-exportations-de-cerises-marocaines-se-renforcent

Partager

Les cerises marocaines ont atteint l’Ukraine, l’Espagne et les Émirats arabes unis.

Les cerises marocaines, congelées ou séchées connaissent une forte demande aux niveaux national et international, du fait de leur qualité. Ainsi, certains producteurs, fort conscients du potentiel de cette culture, espèrent la développer à l’export.

«Nous sommes au sommet de la production. La saison devrait se terminer dans un mois. Nous avons maintenant récolté environ 20 tonnes de cerises de différents calibres. Et nous n’avons eu aucun problème météorologique et nous sommes très satisfaits de la qualité jusqu’à présent », explique Abderrahim Ettaouil d’Agrocedar à Freshplaza. «Cette année, nous avons exporté des cerises en Ukraine, en Espagne et nous avons une certaine demande des Émirats arabes unis. Nous voulons réellement développer nos exportations. »

Première ville marocaine productrice de ce fruit rouge très apprécié en été, Sefrou a enregistré en 2019 une récolte record s’élevant à 2.200 tonnes, en hausse de 85% par rapport à la saison agricole précédente. Le Plan Maroc vert (PMV) a en effet accordé une importance particulière à la filière des cerisiers, à travers la programmation de deux projets dans le cadre du Pilier II relatifs à l’agriculture solidaire, pour un investissement global estimé à 15 millions de DH.