L’Espagne bat son record d’exportation de poivrons avec plus de 869.620 tonnes.

Les exportations espagnoles de poivrons a atteint des chiffres historiques dans la campagne 2019/2020, avec la vente de 869,62 millions de kilos pour une valeur totale de 1199,02 millions d’euros, à un prix moyen de 1379 € / kg, selon le données du service statistique de l’Estacom (Icex-Tax Agency).

La principale province exportatrice de poivrons a été Almería avec 616,08 millions de kilos, 70,84% du total, suivie de Murcie avec 124,47 millions de kilos (14,31%) et Valence avec 40,14 millions de kilos. (4,61%).

L’Allemagne a dominé les achats la saison dernière, avec un volume de 279,88 millions de kilos pour une valeur de 393,41 millions d’euros et un prix moyen de 1,406 € / kg. La France occupe la deuxième place sur la liste des principaux acheteurs de poivrons espagnols, avec un total de 121,69 millions de kilos, 171,34 millions d’euros et un prix moyen de 1,408 € / kg.

La troisième position est détenue par le Royaume-Uni, un pays que cette dernière campagne a acheté 102,38 millions de kilos de ce produit agricole en Espagne, pour une valeur de 139,4 millions d’euros, à un prix moyen de 1,362 € / kg.

Le quatrième pays du classement des plus gros importateurs de poivrons espagnols est les Pays-Bas, avec 87,39 millions de kilos, 116,81 millions d’euros et un prix moyen de 1 337 € / kg. À la cinquième place se trouve ainsi, l’Italie avec 61,33 millions de kilos, 68,49 millions d’euros et un prix moyen de 1 117 € / kg.