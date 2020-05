Partager

tweet



Une tempête de grêle a détruit plusieurs hectares de cultures en Espagne.

Les tempêtes, accompagnées de grêle, ont touché quelque 15.000 hectares dans la Vega Baja et 6.000 hectares de cultures de fruits et légumes dans la région espagnole de Valence. Les pertes initiales sont estimées à plus de 9 millions d’euros.

La grêle a touché quelque 3.300 hectares à Castellon en Espagne, dans le comté de Plana Alta, principalement dans les municipalités de Cabanes, Benlloc, Vall d’Alba, Vilafamés, Oropesa, Benicassim et La Pobla Tornesa. Les cultures les plus endommagé sont les amandiers (77%), les agrumes (16%), les fruits d’été (pêches, abricots, prunes et cerises) (4%), les vignobles (3%), les noix (0,7%), les grenades, les avocats et les kakis (moins de 0,5%).

Dans la province de Valence, les tempêtes ont causé le plus de dégâts dans les régions de Ribera Alta et L’Horta Sud, en particulier dans les municipalités de Catadau, Llombai, Alfarp, Picassent, Alcàsser et Silla. Ainsi, les principales cultures concernées sont les agrumes (63%), les kakis (21%), les fruits d’été (abricot, pêche, prune) (11%), les légumes (4%), les grenades (1%) et les avocats (0,5%), selon Agrodiario.

Lire aussi : L’UE met les agrumes turcs dans la liste des aliments soumis à des contrôles stricts

Comme l’a souligné l’Association valencienne des producteurs agricoles (AVA-ASAJA), la tempête de grêle a été très intense aux premières heures du dimanche, frappant plus de 4.000 hectares de cultures qui, dans le pire des cas, auraient pu affecter la totalité de la récolte de légumes de saison et jusqu’à 80% des fruits à noyau, déjà en production, ainsi que des kakis et des agrumes, actuellement en phase de floraison et de prise pour les premiers fruits de la saison à venir.